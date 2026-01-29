Міноборони України разом з американською компанією SpaceX розв’язують проблему використання систем супутникого зв’язку Starlink на російських дронах.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Використання Starlink на російських дронах

За кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами Міністерство оборони оперативно звʼязалося з компанією SpaceX для розв’язання цієї проблеми.

— Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над розв’язанням ситуації, — наголосив Федоров.

За словами міністра оборони, рішення Ілона Маска увімкнути Starlink та надати першу партію терміналів Україні на початку повномасштабної війни допомогло у стійкості нашої держави.

— Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст, — заявив Михайло Федоров.

Нещодавно український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук у своєму дописі в Facebook написав, що росіяни почали серійно інтегрувати термінали Starlink у свої ударні безпілотники Шахед, Гербера, БМ35, Молнія.

У вересні 2024 року керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що російські окупанти встановили супутники Starlink на Shahed-136, що дає необмежену дальність зв’язку для БпЛА.

