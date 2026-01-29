Сегодня, 29 января, на Аскольдовой могиле президент Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Кириллом Будановым, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и военными почтили память Героев Крут.

Офис президента.

Зеленский почтил память Героев Крут

По словам президента, смелые молодые украинские воины 29 января 1918 года вступили в неравную битву с большевиками, которые наступали на Киев.

— Они стояли против значительно более сильного врага, потому что просто не могли поступить иначе. Как и наши люди сейчас, они так же верили в Украину и так же встали на ее защиту, когда это было труднее всего, — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, независимость Украины основана именно на таких людях, которые в разные времена защищали свое государство от российской агрессии.

— Как и Марк Паславский, Александр Клитинский, Дмитрий Коцюбайло, Андрей Пильщиков, Павел Петриченко, Любомир Соченко. Каждого и каждую мы помним. Вечная слава воинам, — подчеркнул глава государства.

Также президент пообщался с родными погибших защитников, похороненных на Аскольдовой могиле: мамой Андрея Пильщикова, мамой Любомира Соченко и сестрой и родителями Павла Петриченко.

Владимир Зеленский почтил память павшего под Иловайском в августе 2014 года Марка Паславского; участника Революции Достоинства, погибшего во время пожара в Доме профсоюзов в феврале 2014-го Александра Клитинского; Героя Украины, командира штурмового батальона Вовки Да Винчи Дмитрия Коцюбайла, погибшего в марте 2023 года под Бахмутом; Героя Украины, летчика-истребителя Андрея Пильщикова (позывной Джус), погибшего при выполнении боевого задания в августе 2023 года.

Также Зеленский почтил память общественного активиста и воина 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Павла Петриченко, который погиб в апреле 2024 года при выполнении боевого задания в Донецкой области, и участника Революции Достоинства, оператора БПЛА Любомира Соченко, погибшего в сентябре прошлого года на Запорожском направлении.

