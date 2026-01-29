На Аскольдовій могилі вшанували Героїв Крут: Зеленський провів історичні паралелі
- 29 січня на Аскольдовій могилі Володимир Зеленський, керівництво ОПУ, РНБО та військові вшанували пам’ять Героїв Крут.
- Президент провів паралель між захисниками 1918 року та сучасними воїнами.
- Зеленський наголосив, що незалежність України ґрунтується на жертовності її захисників.
Сьогодні, 29 січня, на Аскольдовій могилі президент Володимир Зеленський разом із головою Офісу президента Кирилом Будановим, секретар РНБО Рустемом Умєровим та військовими вшанували пам’ять Героїв Крут.
Про це у соцмережах повідомляє Офіс президента.
Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут
За словами президента, сміливі молоді українські воїни 29 січня 1918 року вступили у нерівну битву із більшовиками, які наступали на Київ.
— Вони стояли проти значно сильнішого ворога, бо просто не могли інакше. Як і наші люди зараз, так само вірили в Україну і так само стали на її захист, коли це було найважче, — сказав Володимир Зеленський.
За його словами, незалежність України ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали свою державу від російської агресії.
— Як і Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко, Любомир Соченко. Кожного й кожну ми памʼятаємо. Вічна слава воїнам, — наголосив глава держави.
Також президент поспілкувався з рідними загиблих захисників, похованих на Аскольдовій могилі: мамою Андрія Пільщикова, мамою Любомира Соченка та сестрою і батьками Павла Петриченка.
Володимир Зеленський ушанував пам’ять полеглого під Іловайськом у серпні 2014 року Марка Паславського; учасника Революції Гідності, загиблого під час пожежі в Будинку профспілок у лютому 2014-го Олександра Клітинського; Героя України, командира штурмового батальйону Вовки Да Вінчі Дмитра Коцюбайла, який загинув у березні 2023-го під Бахмутом; Героя України, льотчика-винищувача Андрія Пільщикова (позивний Джус), який загинув під час виконання бойового завдання у серпні 2023-го.
Також Зеленський ушанував пам’ять громадського активіста й воїна 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Павла Петриченка, який загинув у квітні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, та учасника Революції Гідності, оператора БпЛА Любомира Соченка, який загинув торік у вересні на Запорізькому напрямку.