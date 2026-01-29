Сьогодні, 29 січня, на Аскольдовій могилі президент Володимир Зеленський разом із головою Офісу президента Кирилом Будановим, секретар РНБО Рустемом Умєровим та військовими вшанували пам’ять Героїв Крут.

Про це у соцмережах повідомляє Офіс президента.

Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут

За словами президента, сміливі молоді українські воїни 29 січня 1918 року вступили у нерівну битву із більшовиками, які наступали на Київ.

— Вони стояли проти значно сильнішого ворога, бо просто не могли інакше. Як і наші люди зараз, так само вірили в Україну і так само стали на її захист, коли це було найважче, — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, незалежність України ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали свою державу від російської агресії.

— Як і Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко, Любомир Соченко. Кожного й кожну ми памʼятаємо. Вічна слава воїнам, — наголосив глава держави.

Також президент поспілкувався з рідними загиблих захисників, похованих на Аскольдовій могилі: мамою Андрія Пільщикова, мамою Любомира Соченка та сестрою і батьками Павла Петриченка.

Володимир Зеленський ушанував пам’ять полеглого під Іловайськом у серпні 2014 року Марка Паславського; учасника Революції Гідності, загиблого під час пожежі в Будинку профспілок у лютому 2014-го Олександра Клітинського; Героя України, командира штурмового батальйону Вовки Да Вінчі Дмитра Коцюбайла, який загинув у березні 2023-го під Бахмутом; Героя України, льотчика-винищувача Андрія Пільщикова (позивний Джус), який загинув під час виконання бойового завдання у серпні 2023-го.

Також Зеленський ушанував пам’ять громадського активіста й воїна 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Павла Петриченка, який загинув у квітні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, та учасника Революції Гідності, оператора БпЛА Любомира Соченка, який загинув торік у вересні на Запорізькому напрямку.

