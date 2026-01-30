Украина планирует усилить компонент малой противодроновой обороны в Воздушных силах ВСУ, чтобы масштабировать противодействие беспилотникам Shahed и другим российским ударным дронам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания 30 января.

Зеленский о развитии малой противодроновой ПВО

– Значительно усиливаем этот компонент в Воздушных силах ВСУ. Согласовали структуру нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны, и новые подходы к управлению, – сказал Зеленский.

На совещании президент определил ключевые задачи для команды Воздушных сил ВСУ и Министерства обороны Украины.

По его мнению, во-первых, должна усилиться защита от российских дронов в украинских городах, в частности, в Херсоне, Никополе и приграничных общинах Сумской области.

По словам Зеленского, там россияне устроили фактически постоянное «сафари» против людей.

– Ежедневно – их удары по жилым домам, обычной инфраструктуре, гражданскому транспорту. Нужно больше защиты и наших ответных действий, – убежден президент.

Вторая задача заключается в масштабировании украинского противодействия Shahed и другим российским ударным дронам, сказал он.

– Будет больше рубежей и линий защиты, – подчеркнул президент Украины.

В-третьих, нужно распространять опыт успешных подразделений в Силах обороны Украины, чтобы каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могли успешно использовать другие подразделения, резюмировал Владимир Зеленский.

