Україна планує посилити компонент малої протидронової оборони у Повітряних силах ЗСУ, щоб масштабувати протидію безпілотникам Shahed та іншим російським ударним дронам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради 30 січня.

Зеленський про розвиток малої протидронової ППО

– Значно посилюємо цей компонент у Повітряних силах ЗСУ. Погодили структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок протиповітряної оборони, та нові підходи до управління, – сказав Зеленський.

На нараді президент визначив ключові завдання для команди Повітряних сил ЗСУ і Міністерства оборони України.

На його думку, по-перше, має посилитися захист від російських дронів в українських містах, зокрема, у Херсоні, Нікополі та прикордонних громадах Сумської області.

За словами Зеленського, там росіяни влаштували фактично постійне “сафарі” проти людей.

– Щодня – їхні удари по житлових будинках, звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту та наших дій у відповідь, – переконаний президент.

Друге завдання полягає у масштабування української протидії Shahed та іншим російським ударним дронам, сказав він.

– Буде більше рубежів та ліній захисту, – наголосив президент України.

По-третє, треба поширювати досвід успішних підрозділів у Силах оборони України, щоб кожне рішення, яке спрацювало для одного підрозділу, могли успішно використовувати інші підрозділи, резюмував Володимир Зеленський.

