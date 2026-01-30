Силы обороны Украины сорвали попытку российских войск прорваться в направлении Купянска-Узлового в Харьковской области.

Соответствующую видеозапись обнародовала Группировка объединенных сил ВСУ.

Ситуация в Купянске-Узловом 30 января

– Бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона сорвали попытку противника прорваться в направлении Купянска-Узлового, – говорится в сообщении.

Как отметили в Группировке объединенных сил, во время вражеского штурма батальон дал организованный отпор.

В частности, украинские защитники взяли пленных, вывели гражданское лицо и получили разведывательные данные, благодаря которым удалось ликвидировать большую группу российских оккупантов.

– Системное взаимодействие подразделений ГОС лишает врага инициативы, людей и возможностей для дальнейшего продвижения. Единство побеждает, – подчеркнули в Группировке объединенных сил.

війна в Україні

