За последние недели украинские дроны показали более высокую эффективность, что отобразилось на потерях РФ на фронте, пишет Bloomberg.

Украинские дроны увеличили потери армии РФ в войне

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейские источники, рост численности погибших российских военных связывают с более эффективными операциями украинских дронов.

В частности, по их прогнозам, эта динамика уже достигла предела, который Москва может компенсировать собственными ресурсами. Итак, отмечают источники, если эта тенденция сохранится Кремль не сможет перекрыть потери без дополнительной мобилизации.

Как информируют источники, высокие потери России могут ослабить позиции кремлевского диктатора Владимира Путина за переговорным столом в ближайшие месяцы.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отметил, что показатель погибших российских военных значительно вырос в прошлом году, в частности соотношение погибших к тяжело раненым “было гораздо ближе к 1:1”.

Напомним, британская разведка ранее сообщала, что Россия в 2025 году потеряла около 415 тысяч военных.

