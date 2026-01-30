За останні тижні українські дрони показали більш високу ефективність, що вплинуло на втрати РФ на фронті, пише Bloomberg.

Українські дрони збільшили втрати армії РФ у війні

Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на європейські джерела, зростання чисельності загиблих російських військових пов’язують з більш ефективними операціями українських дронів.

Зокрема, за їхніми прогнозами, ця динаміка вже досягла межі, яку Москва може компенсувати власними ресурсами. Тож, наголошують джерела, якщо ця тенденція збережеться Кремль перекрити втрати не зможе без додаткової мобілізації.

Як інформаують джерела, високі втрати Росії можуть послабити позиції кремлівського диктатора Володимира Путіна за столом переговорів у найближчі місяці.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман відзначив, що показник загиблих російських військових значно зріс минулого року, зокрема співвідношення загиблих до тяжко поранених “було набагато ближчим до 1:1”.

Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомляла, що Росія у 2025 році втратила близько 415 тисяч військових.

