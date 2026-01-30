Росія проводить багаторівневу інформаційну операцію, спрямовану на енергетичну сферу України.

У межах кампанії використовуються фейки та контент, згенерований штучним інтелектом. Основними майданчиками для поширення є Telegram, TikTok і Facebook.

Про це повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій SPRAVDI Ігор Соловей.

Зараз дивляться

Інформаційна операція Росії проти української енергетики

– Росія приходить зі своєю пропагандою туди, де болить. А якщо цього немає – сама створює такі больові точки. Саме це відбувається зараз з енергетикою. Кремль спочатку бомбить і знищує українські ТЕЦ/ГЕС та електромережі, а потім намагається використати цю ситуацію проти самих же українців, – зазначив Ігор Соловей.

За його словами, наразі можна спостерігати багаторівневу російську операцію.

На першому рівні вона має кінетичну складову – удари по інфраструктурі з метою виведення з ладу систем забезпечення великих міст електроенергією, теплом, водою.

На другому – власне, інформаційно-психологічну складову, спрямовану на максимальну деморалізацію українського суспільства та посилення деструктивного ефекту кінетичної складової.”

З цією метою в інформаційний простір системно вкидаються деструктивні меседжі:

влада винна, бо досі не домовилися про мир;

влада винна, бо корумпована;

влада винна, бо продає електрику за кордон;

винні військові з ППО, бо погано збивають російські ракети і дрони;

винні енергетики, бо повільно ремонтують;

винні ТЦК, бо мобілізували всіх енергетиків і нікому лагодити пошкоджене обладнання;

винні енергетичні компанії, бо вимикають електрику й опалення, щоб підняти тарифи;

винні мешканці інших регіонів, бо електроенергію віддають їм;

ситуація безвихідна, люди кинуті напризволяще, влада нічого не робить, буде лише гірше;

влада знищує українців, щоб заселити Україну мігрантами.

Такі меседжі оформлюють у контент різних форматів – від інформаційних маніпуляцій до мемів, карикатур і згенерованих відео з емоційними зверненнями.

Активний розвиток технологій штучного інтелекту суттєво розширює можливості для створення подібного контенту.

Контент, спрямований на деморалізацію аудиторії, провокування гніву та маніпулювання емоціями, поширюється на різних платформах.

Найчастіше це Telegram-канали, TikTok і Facebook, звідки маніпулятивні матеріали далі потрапляють у локальні чати в месенджерах.

Маніпуляції та вплив на українське суспільство

Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI проаналізував подібний контент на кількох Facebook-сторінках, активованих наприкінці 2025 року. Загальна кількість переглядів відео лише на чотирьох таких сторінках сягнула 15 млн.

У ШІ-згенерованих відео використовуються емоційні маніпуляції, пов’язані з відключеннями електроенергії та опалення:

публікація скріншотів інтерактивних мап ENTSO-E в моменти технічного транзиту як “доказ” експорту електроенергії за кордон;

фейкові “документи” місцевих чи центральних органів влади про тотальні блекаути в регіонах для “перекидання потужностей” на Київ чи інші міста;

повідомлення про нібито розгортання пунктів незламності з метою відлову чоловіків представниками ТЦК.

Мета таких дій – позбавити українське суспільство волі до спротиву агресору та перенаправити суспільний гнів із російської держави на українську владу, бізнес і громадян.

Окрім цього, російська сторона намагається спровокувати деструктивні дії, зокрема блокування доріг, напади на ремонтні бригади та інші подібні інциденти.

В умовах, коли анонсоване “енергетичне перемир’я” залишається під великим сумнівом і є інформація про підготовку нових ударів, важливо не створювати для Росії додаткових сприятливих умов для реалізації її інформаційних цілей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.