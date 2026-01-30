Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет официальной информации о содержании переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоялись в Анкоридже.

Об этом глава государства сообщил 30 января во время общения с журналистами.

Переговоры Трампа и Путина в Анкоридже: вероятные темы

По его словам, украинскую сторону не информировали о каких-либо договоренностях между Вашингтоном и Москвой, а подтвержденных данных о результатах этой встречи пока нет.

В то же время Зеленский предположил, что во время переговоров могли подниматься чувствительные и ключевые темы.

– В конце концов все все узнают, это вопрос времени. Но у нас есть сигналы, что они обсуждали там ключевые вопросы. Я анализирую то, что мы обсуждаем сейчас, и считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень сложны из-за того, что они в каком-то формате обсуждались ранее, – предположил президент.

По мнению президента, учитывая характер встречи, вероятно, речь шла о Донбассе, временно оккупированных территориях Украины, а также о замороженных российских активах.

Зеленский также обратил внимание, что Путин регулярно апеллирует к так называемым договоренностям в Анкоридже, когда говорит о возможном мирном соглашении с Украиной.

В частности, в конце декабря российский диктатор заявлял, что РФ настаивает на передаче Донбасса, ссылаясь именно на эти якобы предварительные обсуждения.

Кроме того, в информационном пространстве появлялись сообщения, что в Анкоридже могли поднимать тему управления временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией, в частности идею совместного контроля над ЗАЭС со стороны США и России без участия Украины.

