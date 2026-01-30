Президент України припускає, що в Анкориджі обговорювали Донбас і заморожені активи РФ
- Зеленський повідомив, що Україна не має офіційної інформації про переговори Трампа та Путіна в Анкориджі.
- Президент припустив, що на зустрічі обговорювалися ключові чутливі питання щодо Донбасу та тимчасово окупованих територій.
- За словами Зеленського, деталі домовленостей стануть відомі з часом, наразі Київ спирається лише на сигнали та припущення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не має офіційної інформації про зміст переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, які, за наявними сигналами, могли відбутися в Анкориджі.
Можливі переговори Путіна та Трампа в Антарктиді
Про це глава держави повідомив 30 січня під час спілкування з журналістами.
За його словами, українську сторону не інформували про будь-які домовленості між Вашингтоном і Москвою, а підтверджених даних щодо результатів цієї зустрічі наразі немає.
Водночас Зеленський припустив, що під час переговорів могли порушуватися чутливі та ключові теми.
– Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше, – припустив президент.
На думку президента, з огляду на характер зустрічі, ймовірно, йшлося про Донбас, тимчасово окуповані території України, а також про заморожені російські активи.
Зеленський також звернув увагу, що Путін регулярно апелює до так званих “домовленостей в Анкориджі”, коли говорить про можливу мирну угоду з Україною.
Зокрема, наприкінці грудня російський диктатор заявляв, що РФ наполягає на передачі Донбасу, посилаючись саме на ці нібито попередні обговорення.
Окрім цього, в інформаційному просторі з’являлися повідомлення, що в Анкориджі могли порушувати тему управління тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією, зокрема ідею спільного контролю над ЗАЕС з боку США та Росії без участі України.