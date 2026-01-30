Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не має офіційної інформації про зміст переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, які, за наявними сигналами, могли відбутися в Анкориджі.

Можливі переговори Путіна та Трампа в Антарктиді

Про це глава держави повідомив 30 січня під час спілкування з журналістами.

За його словами, українську сторону не інформували про будь-які домовленості між Вашингтоном і Москвою, а підтверджених даних щодо результатів цієї зустрічі наразі немає.

Водночас Зеленський припустив, що під час переговорів могли порушуватися чутливі та ключові теми.

– Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше, – припустив президент.

На думку президента, з огляду на характер зустрічі, ймовірно, йшлося про Донбас, тимчасово окуповані території України, а також про заморожені російські активи.

Зеленський також звернув увагу, що Путін регулярно апелює до так званих “домовленостей в Анкориджі”, коли говорить про можливу мирну угоду з Україною.

Зокрема, наприкінці грудня російський диктатор заявляв, що РФ наполягає на передачі Донбасу, посилаючись саме на ці нібито попередні обговорення.

Окрім цього, в інформаційному просторі з’являлися повідомлення, що в Анкориджі могли порушувати тему управління тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією, зокрема ідею спільного контролю над ЗАЕС з боку США та Росії без участі України.

