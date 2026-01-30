У 2026 році лише невелика категорія громадян може мати пільги на розмитнення авто, серед яких – авто на потреби військових.

Що відомо про пільгове розмитнення авто для військових у 2026 році — читайте на Фактах ICTV.

Пільгове розмитнення авто для військових 2026: що відомо

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було дозволено ввозити авто без мита. Нульове розмитнення було дозволене в період з 1 квітня до 1 липня 2022 року, проте згодом його скасували.

1 липня 2022 року набув чинності закон №7418 про скасування пільг під час розмитнення авто. Документ повернув мита, акцизи й ПДВ. Але не для всіх.

У 2026 році діє нульове розмитнення авто для військових. Тобто навіть після скасування нульового розмитнення, ввезення автомобілів на потреби армії залишається безмитним. Але при ввезенні таких авто треба дотримуватись певних правил, щоб не виникло проблем та необхідності сплачувати податки.

Автомобілі для військових можуть бути розмитнені безкоштовно у разі, якщо вони імпортовані за запитом військовослужбовців або певної військової частини.

Розмитнення авто для військових: правила

Під час перетину кордону автомобіль, що передається військовим частинам, вважається не транспортним засобом, а гуманітарною допомогою. Такі автомобілі мають бути обов’язково передані у відповідні частини ЗСУ або конкретному військовому.

Використовувати їх для власних потреб — заборонено.

До гуманітарної допомоги застосовують спрощену процедуру оформлення документів та звільняють від сплати мита.

Підтвердженням цього може бути лист від громадської або благодійної організації, який адресований керівникам обласної військової адміністрації та Державної митної служби в області, через яку ввозитимуть авто.

Своєю чергою військова частина має звернутися з офіційним листом-запитом про потребу в автомобілі. Лише після цього необхідно починати процес купівлі, доставлення та передачі авто військовим.

Покупцем за документами має бути українська громадська організація або благодійний фонд. Для перетину кордону необхідно буде підготувати спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та отримати ID-номер.

Тобто у 2026 році діють тільки пільги на розмитнення авто для військових. Інші громадяни України повинні сплачувати всі необхідні податки.

