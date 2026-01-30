Стало известно, когда Украине могут перечислить первый транш по кредиту на €90 млрд
- ЕС завершает подготовку пакета льготного кредита для Украины на 2026-2027 годы.
- В Брюсселе назвали ориентировочный срок первой выплаты денежных средств.
- Переговоры по механизму финансирования между ЕС и Украиной продолжаются.
Европейский Союз готовится начать финансирование Украины в рамках масштабного льготного займа на 90 млрд евро уже в начале апреля 2026 года.
ЕС планирует первый транш на 90 млрд евро уже в апреле
Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, комментируя ход переговоров с украинской стороной.
По его словам, консультации с министрами финансов и обороны Украины были конструктивными, а в ЕС продолжается работа по окончательному утверждению финансового пакета, рассчитанного на 2026–2027 годы.
– Мы работаем над утверждением пакета на 90 млрд евро на 2026-2027 годы, стремясь произвести первую выплату средств ЕС в начале апреля, – рассказал еврочиновник.
В Брюсселе рассчитывают, что первый транш будет перечислен в начале апреля.
Решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита лидеры государств ЕС приняли в декабре 2025 года.
Этот механизм заменил идею репарационного займа за счет замороженных российских активов.
Возврат средств предусмотрен после получения Украиной компенсаций от России.
В январе 2026 г. Европейский парламент поддержал применение процедуры усиленного сотрудничества, что открыло путь к практической реализации этого финансового инструмента.
Ранее президент Владимир Зеленский предостерег, что задержка европейского финансирования весной может отрицательно сказаться на возможностях Украины, в частности, в сфере производства беспилотников и осуществления дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре РФ.