Европейский Союз готовится начать финансирование Украины в рамках масштабного льготного займа на 90 млрд евро уже в начале апреля 2026 года.

ЕС планирует первый транш на 90 млрд евро уже в апреле

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, комментируя ход переговоров с украинской стороной.

По его словам, консультации с министрами финансов и обороны Украины были конструктивными, а в ЕС продолжается работа по окончательному утверждению финансового пакета, рассчитанного на 2026–2027 годы.

– Мы работаем над утверждением пакета на 90 млрд евро на 2026-2027 годы, стремясь произвести первую выплату средств ЕС в начале апреля, – рассказал еврочиновник.

В Брюсселе рассчитывают, что первый транш будет перечислен в начале апреля.

Решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита лидеры государств ЕС приняли в декабре 2025 года.

Этот механизм заменил идею репарационного займа за счет замороженных российских активов.

Возврат средств предусмотрен после получения Украиной компенсаций от России.

В январе 2026 г. Европейский парламент поддержал применение процедуры усиленного сотрудничества, что открыло путь к практической реализации этого финансового инструмента.

Ранее президент Владимир Зеленский предостерег, что задержка европейского финансирования весной может отрицательно сказаться на возможностях Украины, в частности, в сфере производства беспилотников и осуществления дальнобойных ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

