Прокуратура Киева во взаимодействии с Государственной налоговой службой разоблачила и пресекла масштабную схему отмывания средств и минимизации налоговых обязательств.

В нее были вовлечены аптечные сети, охватывающие 183 предприятия по всей Украине, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Разоблачена схема отмывания более 2 млрд грн через аптечные сети

По данным следствия, организатор схемы в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое зарегистрировал патенты на дезинфекцию помещений и их обработку от крыс с использованием ультразвукового излучения.

Сейчас смотрят

В течение 2022-2025 годов к реализации схемы было привлечено около 10 аптечных сетей, объединяющих 183 предприятия по всей территории государства.

— Механизм был простым и циничным: предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства в качестве роялти за пользование этими патентами, то есть за пользование инструкциями по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом, суть которых не имеет экономического содержания, объема и реального факта осуществления хозяйственных операций, — отметил Кравченко.

С целью легализации фиктивных операций организатор привлек подконтрольных лиц, назначил лояльных директора и главного бухгалтера, заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты оказанных услуг, осознавая, что никакие услуги фактически не предоставлялись.

По результатам досудебного расследования и налоговых исследований установлено, что в 2022–2025 годах в тень было выведено более 2 млрд грн.

Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге. Они дали обвинительные показания.

Организатору схемы объявлено подозрение по фактам служебного подлога и легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время принимаются меры для установления его местонахождения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.