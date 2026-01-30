Прокуратура Києва у взаємодії з Державною податковою службою викрила та припинила масштабну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань.

До неї були залучені аптечні мережі, що охоплюють 183 підприємства по всій Україні, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Викрито схему відмивання понад 2 млрд грн через аптечні мережі

За даними слідства, організатор схеми у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке зареєстрував патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів із використанням ультразвукового випромінювання.

Упродовж 2022–2025 років до реалізації схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які об’єднують 183 підприємства по всій території держави.

– Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як роялті за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій, – зазначив Кравченко.

З метою легалізації фіктивних операцій організатор залучив підконтрольних осіб, призначив лояльних директора та головного бухгалтера, укладав фіктивні ліцензійні договори й підписував акти наданих послуг, усвідомлюючи, що жодні послуги фактично не надавалися.

За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено, що у 2022–2025 роках у тінь було виведено понад 2 млрд грн.

Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.

Організатору схеми оголошено підозру за фактами службового підроблення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Наразі вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

