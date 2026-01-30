ВАКС назначил 10 млн грн залога экс-главе ГПСУ Дейнеко по делу о взятках
- ВАКС назначил залог бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеку и экс-начальнику отдела Соломоново Александру Марущаку по подозрению во взяточничестве.
- На них возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности запрет на выезд из Украины и сдачу загранпаспортов сроком до 30 марта 2026 года.
ВАКС применил меру пресечения к бывшим топ-чиновникам Государственной пограничной службы Украины, которых уличили в систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Меры пресечения к бывшим топ-чиновникам Госпогранслужбы
По данным НАБУ и САП, ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к бывшему главе Государственной пограничной службы Украины меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн.
Уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы назначено 2 млн грн залога.
По информации Суспільного, речь идет о бывшем главе ГПСУ Сергее Дейнеко и экс-начальнике отдела пограничной службы Соломоново Александре Марущаке.
Как отмечают в НАБУ и САП, на обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности.
В частности, они должны прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию.
Также бывшие топ-чиновники Госпогранслужбы обязаны не выезжать за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда.
Кроме этого, они должны сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы.
В то же время бывшие должностные лица ГПСУ должны воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении.
Также они обязаны оставить на хранение в соответствующих органах государственной власти свои паспорта или другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.
Как утверждают в НАБУ и САП, соответствующие процессуальные обязанности будут действовать до 30 марта 2026 года.