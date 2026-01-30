ВАКС применил меру пресечения к бывшим топ-чиновникам Государственной пограничной службы Украины, которых уличили в систематическом получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Меры пресечения к бывшим топ-чиновникам Госпогранслужбы

По данным НАБУ и САП, ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к бывшему главе Государственной пограничной службы Украины меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн.

Сейчас смотрят

Уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы назначено 2 млн грн залога.

По информации Суспільного, речь идет о бывшем главе ГПСУ Сергее Дейнеко и экс-начальнике отдела пограничной службы Соломоново Александре Марущаке.

Как отмечают в НАБУ и САП, на обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности.

В частности, они должны прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию.

Также бывшие топ-чиновники Госпогранслужбы обязаны не выезжать за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда.

Кроме этого, они должны сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы.

В то же время бывшие должностные лица ГПСУ должны воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении.

Также они обязаны оставить на хранение в соответствующих органах государственной власти свои паспорта или другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

Как утверждают в НАБУ и САП, соответствующие процессуальные обязанности будут действовать до 30 марта 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.