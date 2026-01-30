В Украине заочно сообщили о подозрении Алексею Ольховскому – одному из командиров российской подводной лодки, которая атаковала Украину ракетами Калибр.

Подозрение командиру лодки РФ, атаковавшему Калибрами Украину

Как сообщила Служба безопасности Украины, речь идет об Алексее Ольховском – командире боевой части № 1 российской подводной лодки класса 636.3 Варшавянка (по классификации НАТО – Kilo).

По данным следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года проходил военную службу в рядах Вооруженных сил Украины на территории Крыма. Но после захвата украинского полуострова он предал присягу и перешел на сторону России.

В СБУ рассказали, что он принимал непосредственное участие в боевых действиях в качестве командира боевой части подводной лодки Черноморского флота РФ.

В этой должности Ольховский отвечал за управление и навигацию субмарины, а также прокладку курса к боевым позициям, с которых российские войска осуществляют пуски крылатых ракет Калибр по территории Украины.

Служба безопасности Украины заочно сообщила Алексею Ольховскому о подозрении по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) действующего Уголовного кодекса. Это преступление наказывается тюремным заключением на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Как отметили в СБУ, в настоящее время продолжаются комплексные действия по поиску и привлечению к ответственности злоумышленника, поскольку он находится на временно оккупированной части территории Украины.

Как напомнили в Службе безопасности Украины, в декабре 2025 года в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку класса 636.3 Варшавянка, на борту которой размещались четыре пусковые установки крылатых ракет Калибр.

