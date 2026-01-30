СБУ сообщила о подозрении командиру лодки РФ, атаковавшей Украину Калибрами
- СБУ заочно сообщила о подозрении Алексею Ольховскому, который после оккупации Крыма перешел на сторону РФ и стал командиром боевой части российской подводной лодки.
- Он обеспечивал навигацию субмарины и прокладывал курсы для ударов крылатыми ракетами Калибр по территории Украины.
В Украине заочно сообщили о подозрении Алексею Ольховскому – одному из командиров российской подводной лодки, которая атаковала Украину ракетами Калибр.
Подозрение командиру лодки РФ, атаковавшему Калибрами Украину
Как сообщила Служба безопасности Украины, речь идет об Алексее Ольховском – командире боевой части № 1 российской подводной лодки класса 636.3 Варшавянка (по классификации НАТО – Kilo).
По данным следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года проходил военную службу в рядах Вооруженных сил Украины на территории Крыма. Но после захвата украинского полуострова он предал присягу и перешел на сторону России.
В СБУ рассказали, что он принимал непосредственное участие в боевых действиях в качестве командира боевой части подводной лодки Черноморского флота РФ.
В этой должности Ольховский отвечал за управление и навигацию субмарины, а также прокладку курса к боевым позициям, с которых российские войска осуществляют пуски крылатых ракет Калибр по территории Украины.
Служба безопасности Украины заочно сообщила Алексею Ольховскому о подозрении по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) действующего Уголовного кодекса. Это преступление наказывается тюремным заключением на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.
Как отметили в СБУ, в настоящее время продолжаются комплексные действия по поиску и привлечению к ответственности злоумышленника, поскольку он находится на временно оккупированной части территории Украины.
Как напомнили в Службе безопасности Украины, в декабре 2025 года в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку класса 636.3 Варшавянка, на борту которой размещались четыре пусковые установки крылатых ракет Калибр.