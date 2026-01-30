ВАКС застосував запобіжний захід проти колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні хабаря за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Запобіжний захід до колишніх топпосадовців Держприкордонслужби

За даними НАБУ і САП, ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього очільника Державної прикордонної служби України запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.

Вже колишньому начальнику відділу пункту пропуску Держприкордонслужби призначено 2 млн грн застави.

За інформацією Суспільного, йдеться про колишнього очільника ДПСУ Сергія Дейнека та ексначальника відділу прикордонної служби Соломоново Олександра Марущака.

Як зазначають у НАБУ і САП, на обох підозрюваних покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Зокрема, вони мають прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.

Також колишні топпосадовці Держприкордонслужби зобов’язані не виїжджати за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Крім цього, вони повинні повідомляти слідчого, прокурора та суд про змінення свого місця проживання та роботи.

Водночас колишні посадовці ДПСУ мають утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі.

Також вони зобов’язані залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свої паспорти або інші документи, що дають право на виїзд та вʼїзд в Україну.

Як стверджують у НАБУ та САП, відповідні процесуальні обов’язки діятимуть до 30 березня 2026 року.

