Электронный больничный — это цифровой документ, подтверждающий временную нетрудоспособность работника. Он заменил бумажные больничные бланки, которые использовались ранее. Факты ICTV узнавали, как проверить свои больничные в Дії и на сайте ПФУ.

Как проверить больничный на портале Дія

Проверка е-больничного может понадобиться пациенту, чтобы убедиться, что он был правильно оформлен, в нем верно указана информация о пациенте, работодателе, причина нетрудоспособности и срок действия е-больничного.

На портале Дія можно проверить медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Это сделать достаточно просто, ведь услуга бесплатная. Именно на основе медицинского заключения и создается е-больничный, который затем оплачивает работодатель.

Порядок проверки больничных на портале Дія:

Для этого нужно перейти на сайт Дія

После этого нужно заполнить онлайн-форму, которая высветится на экране.

Сначала нужно ввести номер медицинского заключения о временной нетрудоспособности, а также РНОКПП пациента, серию и номер паспорта.

После этого нужно нажать кнопку Найти и система отыщет информацию.

Пользователь получит информацию о типе медицинского заключения, дате его создания, а также номер документа. Здесь можно увидеть заведение, которое выдало заключение о временной нетрудоспособности, а также даты, в период которых он действителен.

Стоит отметить, что электронный больничный (е-больничный) и заключение о временной нетрудоспособности отличаются. Это разные документы, у которых свое назначение. Врач не создает листок нетрудоспособности, он лишь удостоверяет тот факт, что пациент сейчас не может работать и формирует заключение об этом.

На основе этого заключения в системе ПФУ, в электронном виде формируется листок нетрудоспособности. То есть медицинское заключение о временной нетрудоспособности — это документ, на основе которого и создается больничный лист.

Каким образом работодатель проверяет информацию из больничного листа

У каждого работодателя на портале Пенсионного фонда Украины есть свой собственный электронный кабинет. Именно в нем и высвечиваются все больничные от работников.

Сейчас не нужно распечатывать электронный документ и предоставлять его работодателю в бумажном виде. Работодатель и так увидит информацию о больничном в собственном кабинете.

Электронный больничный: как проверить на сайте ПФУ

Проверить е-больничный, то есть документ, на основе которого и осуществляется оплата больничных листов, можно на сайте Пенсионного фонда Украины.

Порядок проверки е-больничного на сайте ПФУ:

Нужно зайти на сайт Пенсионного фонда

После этого нужно кликнуть на окошко Мои листки нетрудоспособности .

. Если все оформлено правильно и медицинское заключение, созданное врачом, поступило в систему, то застрахованное лицо увидит информацию о больничном.

Почему лист нетрудоспособности недоступен на сайте пенсионного фонда:

Основная ошибка — это неправильно указанные данные работодателя в реестре застрахованных лиц.

При внесении номера работодатель допустил ошибки.

