Електронний лікарняний – це цифровий документ, який підтверджує тимчасову непрацездатність працівника. Він замінив паперові лікарняні бланки, які використовувались раніше. Факти ICTV дізнавалися, як перевірити свої лікарняні в Дії та на сайті ПФУ.

Як перевірити лікарняний у Дії

Перевірка е-лікарняного може знадобитися пацієнту, щоб переконатися, що він був правильно оформлений, в ньому правильно зазначена інформація про пацієнта, роботодавця, причина непрацездатності та термін дії е-лікарняного.

На порталі Дія можна перевірити медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це зробити доволі просто, адже послуга безкоштовна. Саме на основі медичного висновку і створюється е-лікарняний, який потім сплачує роботодавець.

Зараз дивляться

Порядок перевірки лікарняних на порталі Дія:

перейти на сайт Дія Для цього потрібно, увійти чи зареєструватися в кабінеті, використовуючи електронний підпис.

Після цього потрібно заповнити онлайн-форму, яка висвітиться на екрані.

Спочатку потрібно ввести номер медичного висновку про тимчасову непрацездатність, а також РНОКПП пацієнта, серію та номер паспорта.

Після цього потрібно натиснути кнопку Знайти і система відшукає інформацію.

Користувач отримає інформацію про тип медичного висновку, дату його створення, а також номер документа. Тут можна побачити заклад, який видав висновок про тимчасову непрацездатність, а також дати, в період яких він дійсний.

Варто зазначити, що електронний лікарняний (е-лікарняний) та висновок про тимчасову непрацездатність відрізняються. Це різні документи, у яких своє призначення. Лікар не створює листок непрацездатності, він лише засвідчує той факт, що пацієнт наразі не може працювати та формує висновок про це.

На основі цього висновку в системі ПФУ, в електронному вигляді формується листок непрацездатності. Тобто медичний висновок про тимчасову непрацездатність – це документ, на основі якого і створюється лікарняний листок.

Яким чином роботодавець перевіряє інформацію з лікарняного листка

У кожного роботодавця на порталі Пенсійного фонду України є свій власний електронний кабінет. Саме в ньому і висвічуються всі лікарняні від працівників.

Наразі не потрібно роздруковувати електронний документ та надавати його роботодавцю у паперовому вигляді. Роботодавець і так побачить інформацію про лікарняний у власному кабінеті.

Електронний лікарняний: як перевірити на сайті ПФУ

Перевірити е-лікарняний, тобто документ, на основі якого і здійснюється оплата лікарняних листків, можна на сайті Пенсійного фонду України.

Порядок перевірки е-лікарняного на сайті ПФУ:

на сайт Пенсійного фонду Потрібно зайтита увійти в особистий кабінет застрахованої особи.

Після цього потрібно клікнути на віконце Мої листки непрацездатності .

Якщо все оформлено правильно і медичний висновок, який створений лікарем, надійшов до системи, то застрахована особа побачить інформацію про лікарняний.

Чому листок непрацездатності недоступний на сайті пенсійного фонду:

Основна помилка – це неправильно вказані дані роботодавця у реєстрі застрахованих осіб.

Під час внесення номеру роботодавець допустив помилки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.