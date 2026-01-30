Як перевірити лікарняний у Дії та на сайті ПФУ: покрокова інструкція
Електронний лікарняний – це цифровий документ, який підтверджує тимчасову непрацездатність працівника. Він замінив паперові лікарняні бланки, які використовувались раніше. Факти ICTV дізнавалися, як перевірити свої лікарняні в Дії та на сайті ПФУ.
Як перевірити лікарняний у Дії
Перевірка е-лікарняного може знадобитися пацієнту, щоб переконатися, що він був правильно оформлений, в ньому правильно зазначена інформація про пацієнта, роботодавця, причина непрацездатності та термін дії е-лікарняного.
На порталі Дія можна перевірити медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це зробити доволі просто, адже послуга безкоштовна. Саме на основі медичного висновку і створюється е-лікарняний, який потім сплачує роботодавець.
Порядок перевірки лікарняних на порталі Дія:
- Для цього потрібно перейти на сайт Дія, увійти чи зареєструватися в кабінеті, використовуючи електронний підпис.
- Після цього потрібно заповнити онлайн-форму, яка висвітиться на екрані.
- Спочатку потрібно ввести номер медичного висновку про тимчасову непрацездатність, а також РНОКПП пацієнта, серію та номер паспорта.
- Після цього потрібно натиснути кнопку Знайти і система відшукає інформацію.
Користувач отримає інформацію про тип медичного висновку, дату його створення, а також номер документа. Тут можна побачити заклад, який видав висновок про тимчасову непрацездатність, а також дати, в період яких він дійсний.
Варто зазначити, що електронний лікарняний (е-лікарняний) та висновок про тимчасову непрацездатність відрізняються. Це різні документи, у яких своє призначення. Лікар не створює листок непрацездатності, він лише засвідчує той факт, що пацієнт наразі не може працювати та формує висновок про це.
На основі цього висновку в системі ПФУ, в електронному вигляді формується листок непрацездатності. Тобто медичний висновок про тимчасову непрацездатність – це документ, на основі якого і створюється лікарняний листок.
Яким чином роботодавець перевіряє інформацію з лікарняного листка
У кожного роботодавця на порталі Пенсійного фонду України є свій власний електронний кабінет. Саме в ньому і висвічуються всі лікарняні від працівників.
Наразі не потрібно роздруковувати електронний документ та надавати його роботодавцю у паперовому вигляді. Роботодавець і так побачить інформацію про лікарняний у власному кабінеті.
Електронний лікарняний: як перевірити на сайті ПФУ
Перевірити е-лікарняний, тобто документ, на основі якого і здійснюється оплата лікарняних листків, можна на сайті Пенсійного фонду України.
Порядок перевірки е-лікарняного на сайті ПФУ:
- Потрібно зайти на сайт Пенсійного фонду та увійти в особистий кабінет застрахованої особи.
- Після цього потрібно клікнути на віконце Мої листки непрацездатності.
- Якщо все оформлено правильно і медичний висновок, який створений лікарем, надійшов до системи, то застрахована особа побачить інформацію про лікарняний.
Чому листок непрацездатності недоступний на сайті пенсійного фонду:
- Основна помилка – це неправильно вказані дані роботодавця у реєстрі застрахованих осіб.
- Під час внесення номеру роботодавець допустив помилки.