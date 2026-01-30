Президент Украины Владимир Зеленский назвал три ключевые задачи, которые поставил перед новым министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Зеленский о задачах для министра обороны Михаила Федорова

По словам главы государства, первой и приоритетной задачей для министра обороны является закрытие неба Украины.

– Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Федорову. Номер один — закрытие неба. Вместе с Воздушными силами, с главнокомандующим Сырским, с командующим Кривоножко. Закрытие неба важно при любых условиях, — подчеркнул Зеленский.

Вторая задача — решение проблемы так называемой бусификации.

Третьим ключевым направлением работы Зеленский назвал завершение урегулирования вопросов контрактной армии.

– Просил Палису вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии. Контракты должны реально работать, — отметил президент.

Отдельно глава государства обратил внимание на вопрос дронов и артиллерии. По его словам, растет потребность и в беспилотниках, и в артиллерийских системах, а короткая артиллерия уже не соответствует условиям современного боя.

Зеленский также отметил, что работа Федорова связана с Кабинетом министров, ведь вопрос закрытия неба тесно связан с энергетической безопасностью страны.

Напомним, что 14 января Верховная Рада Украины поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов, после чего Федоров принес присягу.

Перед этим парламент освободил его от должности вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины.

