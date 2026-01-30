Україна фіксує переорієнтацію російської армії на удари по логістиці після підтвердження Кремлем так званого енергетичного перемир’я.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після спеціального селектора щодо ситуації в регіонах та відновлювальних робіт.

Зеленський про нові цілі РФ для атаки

– За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах, але ще вчора вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці, – стверджує президент.

За його словами, водночас тривають удари дронів по звичайній забудові в містах.

Зараз дивляться

Зокрема, російські війська застосували балістичну ракету проти Харківщини, внаслідок чого пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва. Це американська компанія, додав Зеленський.

Також безпілотники Shahed вдарили по одному з районів Запоріжжя. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпропетровщини і найбільше по Нікополю, сказав президент.

Крім цього, складна ситуація спостерігається на прикордонних ділянках Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Водночас президент заслухав доповідь щодо Донецької області. Окремо на селекторі розглянули ситуацію в Черкаській області. На думку Зеленського, потрібно зробити значно більше, щоб гарантувати людям базові потреби, особливо для будинків з електроопаленням.

За словами президента, додаткові сили залучаються для Києва. Станом на цей ранок у столиці було 378 багатоповерхових будинків без опалення.

На селекторі звітували також про ситуацію на Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Чернівеччині, Хмельниччині та Житомирщині, сказав Зеленський.

Він визначив окремі завдання для міністра оборони України Михайла Федорова та командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножка для розбудовування захисту від дронів на лінії між Херсоном і Запоріжжям.

– Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні, – резюмував президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.