Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром 31 января.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль.

Электроснабжение во всех областях восстановлено

— Все регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в обычном режиме, — написал министр.

Шмыгаль объяснил причины утренней аварии в энергосистеме и опроверг версии о внешнем вмешательстве.

— Утром произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутной интервалом. Это привело к каскадным отключениям в семи областях страны. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, это произошло из-за обледенения линий и оборудования, — отметил он.

Шмыгаль добавил, что наиболее тяжелая ситуация была на севере, в центре страны и в Одесской области.

Министр рассказал, что в Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады, над восстановлением отопления — 220 бригад.

— Работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет, — сказал он.

Все блоки АЭС вышли на номинальную мощность

В Укрэнерго сообщили, что энергосистема Украины постепенно приходит в стабильное состояние.

— Почти все блоки атомных электростанций, которые были вынуждены разгружаться в результате утренней системной аварии, уже вышли на свою номинальную мощность. Процесс донагрузки АЭС продолжается, — говорится в сообщении.

Вынужденно примененные днем аварийные отключения в нескольких областях уже не применяются, потребители возвращаются к графикам почасовых отключений.

В компании добавили, что критическая инфраструктура была подключена в первую очередь.

В отдельных регионах остаются локальные отключения электроэнергии из-за последствий неблагоприятных погодных условий и обрывов распределительных линий в результате намерзания льда.

Особенно сложной остается ситуация в Одесской области.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются как из-за последствий системной аварии, так и на объектах, поврежденных во время предыдущих российских обстрелов.

