Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці 31 січня.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Електропостачання в усіх областях відновлене

– Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі, – написав міністр.

Шмигаль пояснив причини ранкової аварії в енергосистемі та спростував версії про зовнішнє втручання.

– Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання, – зазначив він.

Шмигаль додав, що найбільш важка ситуація була на півночі, в центрі країни та на Одещині.

Міністр розповів, що у Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади, над відновленням опалення – 220 бригад.

– Роботи не зупинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло, – сказав він.

Всі блоки АЕС вийшли на номінальну потужність

В Укренерго повідомили, що енергосистема України поступово приходить до стабільного стану.

– Майже всі блоки атомних електростанцій, які вимушено розвантажувались внаслідок ранкової системної аварії, вже вийшли на свою номінальну потужність. Процес донавантаження АЕС триває, – йдеться у повідомленні.

Вимушено застосовані вдень аварійні відключення у кількох областях вже не застосовуються, споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.

В компанії додали, що критична інфраструктура була заживлена першочергово.

В окремих регіонах залишаються локальні знеструмлення через наслідки несприятливих погодних умов та обриви розподільчих ліній внаслідок намерзання льоду.

Особливо складною залишається ситуація в Одеській області.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають як через наслідки системної аварії, так і на об’єктах, що зазнали пошкоджень під час попередніх російських обстрілів.

