В Киеве без отопления 3,4 тыс. многоэтажек, водоснабжение восстанавливают — Кличко
Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города после аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Частично восстановлены системы водо- и теплоснабжения.
Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.
Киев восстанавливает системы жизнеобеспечения — Кличко
— Авария привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города. На левом берегу водоснабжение уже восстановили. Сейчас на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах, — написал мэр в Telegram.
Кличко добавил, что без отопления пока остаются 3 419 многоэтажек, преимущественно на правом берегу столицы.
По словам мэра, коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам.
Напомним, утром 31 января в Киеве и Киевской области применили экстренное отключение света.
Из-за отсутствия напряжения от внешних центров питания в Киевском метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.
В 14:03 энергетики восстановили электроснабжение критической инфраструктуры Киева и Киевской области.
Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал причину масштабного отключения электроэнергии в Украине.
По его словам, сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии электропередач 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.