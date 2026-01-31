Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города после аварийной ситуации в энергосистеме Украины. Частично восстановлены системы водо- и теплоснабжения.

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

Киев восстанавливает системы жизнеобеспечения — Кличко

— Авария привела к остановке работы систем водо- и теплоснабжения города. На левом берегу водоснабжение уже восстановили. Сейчас на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах, — написал мэр в Telegram.

Кличко добавил, что без отопления пока остаются 3 419 многоэтажек, преимущественно на правом берегу столицы.

Сейчас смотрят

По словам мэра, коммунальщики и энергетики работают над восстановлением предоставления необходимых услуг киевлянам.

Напомним, утром 31 января в Киеве и Киевской области применили экстренное отключение света.

Из-за отсутствия напряжения от внешних центров питания в Киевском метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов.

В 14:03 энергетики восстановили электроснабжение критической инфраструктуры Киева и Киевской области.

Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал причину масштабного отключения электроэнергии в Украине.

По его словам, сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии электропередач 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.