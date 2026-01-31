У неділю у всіх регіонах України будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 1 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів), – йдеться у повідомленні Укренерго.

У компанії зазначають, що причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергосистему та високий рівень енергоспоживання через сильні морози.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області

Компанія ДТЕК надала графіки відключення електрики, які будуть діяти на Дніпропетровщині завтра.

Зараз дивляться

Графіки відключення світла у Київській області

ДТЕК надав графіки відключення електрики на неділю, 1 лютого.

Графіки відключення світла Хмельницькій області

Компанія Хмельницькобленерго повідомила, які обмеження будуть діяти на Хмельниччині у неділю, 1 лютого.

Графіки відключення світла у Львівській області

Як вимикатимуть світло на Львівщині завтра, можна дізнатися на сторінках компанії Львівобленерго.

Графіки відключення світла у Черкаській області

1 лютого на Черкащині застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень електропостачання. Деталі модна дізнатися у повідомленні Черкасиобленерго.

Години відсутності електропостачання:

1.1: 00:30 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

1.2: 01:30 – 05:30, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 22:30

2.1: 00:00 – 00:30, 03:00 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

2.2: 00:00 – 01:30, 04:00 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

3.1: 00:00 – 02:30, 05:00 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:00, 22:30 – 00:00

3.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

4.1: 02:30 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30

4.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

5.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

5.2: 02:00 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:30

6.1: 01:00 – 04:30, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

6.2: 00:00 – 03:30, 06:00 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Графіки відключення світла в Одеській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення на Одещині у неділю, 1 лютого.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась вранці 31 січня.

За його словами, ранкова аварія в енергосистемі не є наслідком про зовнішнього втручання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.