У метро Києва зранку фіксувалися перебої зі світлом – на деяких станціях зникло освітлення, не працювали ескалатори. Після обіду метрополітен почав відновлювати роботу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 14:50

Знеструмлення у метро Києва

За його словами, у Києві та у багатьох містах України сталися аварійні вимкнення електроенергії.

Рух метро Києва зупинили через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену зараз можуть працювати як укриття – на резервному живленні станцій.

– Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів і роботу ескалаторів, – повідомили у Київському метрополітені.

Мер Києва Віталій Кличко о 14:37 повідомив, що метрополітен починає відновлювати роботу на всіх трьох лініях. Також заживлені обʼєкти критичної інфраструктури столиці. Відновлюють тиск води в системі водо- та теплопостачання.

У ДТЕК повідомили, що у Києві та на Київщині застосовані екстрені вимкнення світла, графіки не діють.

У метро Харкова також повідомили про тимчасове зупинення руху поїздів.

Згодом у Харківському метрополітені розповіли, що рух поїздів Олексіївською, Салтівською та Хододногірсько-заводською лініями відновили. Водночас інтервали руху поїздів лініями метрополітену тимчасово складають 25-35 хвилин.

Крім того, рух поїздів тимчасово здійснюється поза графіком руху вихідного дня.

Станом на 14:00 в Києві, Київській та Дніпропетровській областях відновили енергопостачання для критичної інфраструктури. У Харківській, Житомирській та Одеській областях також повертають світло людям, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

