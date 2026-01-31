В метро Киева утром фиксируются перебои со светом – на некоторых станциях пропало освещение, не работают эскалаторы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Отключение электроэнергии в метро Киева

По его словам, в Киеве и во многих городах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии.

Движение метро Киева остановили из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытия – на резервном питании станций.

– Из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно остановили движение поездов и работу эскалаторов, – сообщили в Киевском метрополитене.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света, графики не действуют.

В метро Харькова также сообщили о временной остановке движения поездов.

