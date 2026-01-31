В Молдове произошли перебои с электроснабжением из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины — на высоковольтной линии Исакча–Вулканешты–МДРЭС зафиксировали падение напряжения и аварийные отключения.

Об этом заявило Министерство энергетики Молдовы в Facebook.

Перебои на линии Исакча–Вулканешты–МДРЭС: что известно

По информации молдавского Минэнерго, инцидент произошел на высоковольтной линии Исакча–Вулканешты–МДРЭС и привел к падению напряжения, повреждениям оборудования и частичному обесточиванию энергосистемы.

Оператор системы электропередачи Moldelectrica работает над ликвидацией последствий аварии. В ведомстве отметили, что в отдельных населенных пунктах электроснабжение уже удалось восстановить.

Как сообщает NewsMaker, перебои со светом зафиксировали по крайней мере в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Анений Ной.

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что масштабный блэкаут в Украине, который также повлиял на Молдову, произошел из-за серьезного технологического нарушения в объединенной энергосети.

Напомним, что 31 января в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме применили экстренные отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Как сообщили в ДТЭК, они происходят по команде Укрэнерго, а графики временно не действуют.

Экстренные отключения также были введены в Одесской, Днепропетровской, а также в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Кроме того, утром в Киеве зафиксировали перебои с электроснабжением в метро.

Городской голова Виталий Кличко сообщил об остановке движения поездов из-за низкого напряжения в сети. Аналогичные проблемы с работой метрополитена возникли и в Харькове.

