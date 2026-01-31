У Молдові сталися перебої з електропостачанням через серйозні проблеми в енергосистемі України — на високовольтній лінії Ісакча–Вулканешти–МДРЕС зафіксували падіння напруги та аварійні відключення.

Про це заявило Міністерство енергетики Молдови у Facebook.

Перебої на лінії Ісакча–Вулканешти–МДРЕС: що відомо

За інформацією молдовського Міненерго, інцидент стався на високовольтній лінії Ісакча–Вулканешти–МДРЕС і призвів до падіння напруги, пошкоджень обладнання та часткового знеструмлення енергосистеми.

Оператор системи електропередачі Moldelectrica працює над ліквідацією наслідків аварії. У відомстві зазначили, що в окремих населених пунктах електропостачання вже вдалося відновити.

Як повідомляє NewsMaker, перебої зі світлом зафіксували щонайменше у Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що масштабний блекаут в Україні, який також вплинув на Молдову, стався через серйозне технологічне порушення в об’єднаній енергомережі.

Нагадаємо, що 31 січня в Україні через складну ситуацію в енергосистемі застосували екстрені вимкнення електроенергії у Києві та Київській області.

Як повідомили у ДТЕК, відбуваються за командою Укренерго, а графіки тимчасово не діють.

Екстрені відключення також були запроваджені на Одещині, Дніпропетровщині, а також у Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській і Чернігівській областях.

Крім того, уранці в Києві зафіксували перебої з електропостачанням у метро.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про зупинку руху поїздів через низьку напругу в мережі. Аналогічні проблеми з роботою метрополітену виникли й у Харкові.

