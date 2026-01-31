Зеленський доручив стабілізувати енергосистему після масштабного збою
- Зеленський доручив стабілізувати ситуацію в енергетиці найближчим часом.
- Президент заслухав доповіді уряду щодо аварії в енергосистемі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуацію в енергетиці після технологічних порушень необхідно стабілізувати найближчим часом, а відновлювальні роботи вже тривають.
Про це Зеленський повідомив у Facebook.
Реакція Зеленського: що він заявив
Глава держави повідомив, що заслухав доповіді премʼєр-міністерки Юлія Свириденко та першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики Денис Шмигаль щодо аварійної ситуації в енергосистемі.
За словами Зеленського, технологічні порушення виникли на лініях між енергосистемами України та Молдови.
Президент наголосив, що на рівні української енергосистеми вже задіяно все необхідне реагування, тривають відновлювальні роботи, а ключове завдання — якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
— Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом, — зазначив Президент.
Нагадаємо, що 31 січня в енергосистемі України сталося масштабне технологічне порушення, яке призвело до аварійних відключень електроенергії в низці регіонів.
Через збій також постраждала Молдова — там зафіксували падіння напруги на міждержавній лінії електропередачі.