Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуацію в енергетиці після технологічних порушень необхідно стабілізувати найближчим часом, а відновлювальні роботи вже тривають.

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

Реакція Зеленського: що він заявив

Глава держави повідомив, що заслухав доповіді премʼєр-міністерки Юлія Свириденко та першого віцепремʼєр-міністра — міністра енергетики Денис Шмигаль щодо аварійної ситуації в енергосистемі.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, технологічні порушення виникли на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Президент наголосив, що на рівні української енергосистеми вже задіяно все необхідне реагування, тривають відновлювальні роботи, а ключове завдання — якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

— Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом, — зазначив Президент.

Нагадаємо, що 31 січня в енергосистемі України сталося масштабне технологічне порушення, яке призвело до аварійних відключень електроенергії в низці регіонів.

Через збій також постраждала Молдова — там зафіксували падіння напруги на міждержавній лінії електропередачі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.