Движение сопротивления Атеш сообщило об успешной диверсии против оккупационных сил в Херсонской области, в результате которой была существенно нарушена система связи и радиоэлектронной борьбы врага.

Диверсия АТЕШ в Херсонской области

Как отмечается, на Арабатской стрелке вблизи населенного пункта Стрелковое агент Атеш вывел из строя трансформаторный шкаф башни связи.

На этой же башне размещались антенны РЭС, которые после повреждения оборудования перестали функционировать.

В результате инцидента связь и радиоэлектронное прикрытие на указанном участке фактически исчезли.

Это, по информации движения, создает воздушное окно для применения беспилотников в целях оккупантов в Крыму.

– Действия агентов Атеш демонстрируют, что даже отдаленные и на первый взгляд защищенные участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу, говорится в сообщении.

Движение сопротивления заявляет, что и дальше будет наносить удары по уязвимым элементам систем управления и связи оккупационных войск.

Напомним, агенты Атеш провели успешную диверсию на территории Брянской области России.

По данным движения, в результате операции было выведено из строя оборудование электроподстанции, которая обеспечивала энергоснабжение объектов, задействованных в военной логистике РФ.

