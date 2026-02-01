Рух опору Атеш повідомив про успішну диверсію проти окупаційних сил у Херсонській області, внаслідок якої було суттєво порушено систему зв’язку та радіоелектронної боротьби ворога.

Диверсія АТЕШ у Херсонській області

Як зазначається, на Арабатській стрілці поблизу населеного пункту Стрілкове агент Атеш вивів з ладу трансформаторну шафу вежі зв’язку.

На цій же вежі розміщувалися антени РЕБ, які після пошкодження обладнання перестали функціонувати.

У результаті інциденту зв’язок та радіоелектронне прикриття на вказаній ділянці фактично зникли.

Це, за інформацією руху, створює повітряне вікно для застосування безпілотників по цілях окупантів у Криму.

– Дії агентів Атеш демонструють, що навіть віддалені та, на перший погляд, захищені ділянки залишаються вразливими. Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил та позбавляє їх відчуття безпеки у тилу, – йдеться у повідомленні.

Рух опору заявляє, що й надалі завдаватиме ударів по вразливих елементах систем управління та зв’язку окупаційних військ.

Нагадаємо, агенти Атеш провели успішну диверсію на території Брянської області Росії.

За даними руху, внаслідок операції було виведено з ладу обладнання електропідстанції, яка забезпечувала енергопостачання об’єктів, задіяних у військовій логістиці РФ.

