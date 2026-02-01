У ніч на 1 лютого (з 18:00 31 січня) російський ворог атакував Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 60 дронів – це Шахеди.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 1 лютого

Російські військові запускали дрони з Орела, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованої частини Донеччини.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, воїни протиповітряної оборони збили та придушили 76 ворожих безпілотників на півночі та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 14 ударних дронів на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на двох локаціях.

Повітряні сили попереджають, що ворожа атака триває, в повітряному просторі перебуває ще декілька дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1439-ту добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

