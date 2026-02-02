30 января Укрзализныця сообщила пассажирам, что из-за обстрелов Синельниково движения поездов между Днепром и Запорожьем будет ограничено. Все поезда, которые по расписанию должны были отправляться из Запорожья, сокращали маршрут до Днепра, а пассажиров вечерних рейсов перевозили автобусами, предоставленными Запорожской ОГА.

Причиной таких ограничений министр развития общин и территорий Алексей Кулеба назвал целенаправленные удары России по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково, где с 29 января были повреждены вагоны электропоездов, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети и административные здания. К счастью, люди не пострадали.

Начнут ли снова ходить поезда в Запорожье и что говорят в Укрзализныце, читайте в нашем материале.

Начнут ли ходить поезда в Запорожье

31 января действовала схема, о которой предупредили в Укрзализныце. Итак, поезда из Запорожья не двигались, а пассажиров перевозили автобусами.

Но 1 февраля ситуация несколько изменилась. Укрзализныця сообщила в соцсетях, что утром удалось пропустить электропоезд между Днепром и Запорожьем. В то же время резервный способ доставки пассажиров автобусами оставался на случай необходимости.

Компания призвала пассажиров, которые будут направляться в Синельниково и Запорожье вечером, ориентироваться на указания поездной бригады при приближении к Днепру, а также внимательно следить за сообщениями в приложении и инструкциями вокзальщиков.

Возобновят ли движение поездов между Днепром и Запорожьем

2 февраля мониторинговые группы Укрзализныци продолжают усиленный контроль угроз в регионе. Когда возобновят движение поездов Днепр-Запорожье, будет зависеть от ситуации с безопасностью. Как сообщили в Укрзализныце, на текущие сутки (2 февраля) базовый сценарий — подвоз пассажиров автобусами между Днепром и Запорожьем.

Пассажиров, которые будут направляться в Синельниково и Запорожье, призывают ориентироваться на указания поездной бригады и вокзальщиков в Днепре, а также внимательно следить за сообщениями в приложении.

Если ситуация с безопасностью позволит, точечно планируют пропускать поезда, как в воскресенье, но приоритетом остаются безопасность пассажиров и железнодорожников.

