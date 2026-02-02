30 січня Укрзалізниця повідомила пасажирам, що через обстріли Синельникового рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям буде обмежений. Всі поїзди, що за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, скорочували маршрут до Дніпра, а пасажирів вечірніх рейсів перевозили автобусами, наданими Запорізькою ОВА.

Причиною таких обмежень міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба назвав цілеспрямовані удари Росії по залізничній інфраструктурі станції Синельникове, де з 29 січня зазнали пошкоджень вагони електропоїздів, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі та адміністративні будівлі. На щастя, люди не постраждали.

Чи почнуть знову ходити поїзди до Запоріжжя та що кажуть в Укрзалізниці, читайте в нашому матеріалі.

Чи почнуть ходити поїзди до Запоріжжя

31 січня діяла схема, про яку попередили в Укрзалізниці. Отже, поїзди з Запоріжжя не рухалися, а пасажирів перевозили автобусами.

Але 1 лютого ситуація дещо змінилася. Укрзалізниця повідомила у соцмережах, що вранці вдалося пропустити електропоїзд між Дніпром і Запоріжжям. Водночас резервний спосіб доставки пасажирів автобусами залишався на випадок потреби.

Компанія закликала пасажирів, які прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя ввечері, орієнтуватися на вказівки поїзної бригади при наближенні до Дніпра, а також уважно стежити за повідомленнями у застосунку та інструкціями вокзальників.

Чи відновлять рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям

2 лютого моніторингові групи Укрзалізниці продовжують посилений контроль загроз у регіоні. Коли відновлять рух поїздів Дніпро Запоріжжя, буде залежати від безпекової ситуації. Як повідомили в Укрзалізниці, на поточну добу (2 лютого) базовий сценарій – підвезення пасажирів автобусами між Дніпром та Запоріжжям.

Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, закликають орієнтуватися на вказівки поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі, а також уважно стежити за повідомленнями у застосунку.

Якщо безпекова ситуація дозволить, точково планують пропускати поїзди, як у неділю, але пріоритетом залишаються безпека пасажирів та залізничників.

