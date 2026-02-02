Чи почнуть ходити поїзди до Запоріжжя та яка ситуація сьогодні
30 січня Укрзалізниця повідомила пасажирам, що через обстріли Синельникового рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям буде обмежений. Всі поїзди, що за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, скорочували маршрут до Дніпра, а пасажирів вечірніх рейсів перевозили автобусами, наданими Запорізькою ОВА.
Причиною таких обмежень міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба назвав цілеспрямовані удари Росії по залізничній інфраструктурі станції Синельникове, де з 29 січня зазнали пошкоджень вагони електропоїздів, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі та адміністративні будівлі. На щастя, люди не постраждали.
Чи почнуть знову ходити поїзди до Запоріжжя та що кажуть в Укрзалізниці, читайте в нашому матеріалі.
Чи почнуть ходити поїзди до Запоріжжя
31 січня діяла схема, про яку попередили в Укрзалізниці. Отже, поїзди з Запоріжжя не рухалися, а пасажирів перевозили автобусами.
Але 1 лютого ситуація дещо змінилася. Укрзалізниця повідомила у соцмережах, що вранці вдалося пропустити електропоїзд між Дніпром і Запоріжжям. Водночас резервний спосіб доставки пасажирів автобусами залишався на випадок потреби.
Компанія закликала пасажирів, які прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя ввечері, орієнтуватися на вказівки поїзної бригади при наближенні до Дніпра, а також уважно стежити за повідомленнями у застосунку та інструкціями вокзальників.
Чи відновлять рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям
2 лютого моніторингові групи Укрзалізниці продовжують посилений контроль загроз у регіоні. Коли відновлять рух поїздів Дніпро Запоріжжя, буде залежати від безпекової ситуації. Як повідомили в Укрзалізниці, на поточну добу (2 лютого) базовий сценарій – підвезення пасажирів автобусами між Дніпром та Запоріжжям.
Пасажирів, які прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, закликають орієнтуватися на вказівки поїзної бригади та вокзальників у Дніпрі, а також уважно стежити за повідомленнями у застосунку.
Якщо безпекова ситуація дозволить, точково планують пропускати поїзди, як у неділю, але пріоритетом залишаються безпека пасажирів та залізничників.