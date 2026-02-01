У січні обсяг імпорту електроенергії з ЄС до України був рекордним, повідомляє у Telegram Міністерство енергетики.

У січні був рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії з ЄС

Як інформує Міненергетики, у січні в Україну надійшов рекордний обсяг електроенергії 41,987 ГВт*год.

– 41,987 ГВт*год – рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні. Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит, – йдеться у повідомленні Міненергетики.

У Міненерго зазначають, що залучення електроенергії із сусідніх країн Європи допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після атак РФ та сильних морозів.

Міністерство додає, що це стало можливим завдяки розширенню пропускної здатності – у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E.

Нагадаємо, що у січні імпорт електроенергії з ЄС відбувався на тлі чергових атак з боку РФ, після яких в енергосистемі запровадили режим надзвичайної ситуації. Найскладніша ситуація – у Києві й на Київщині.

