Зима в этом году выдалась холодной, а арктические вторжения и резкие понижения температуры до -20°C изрядно испытали киевлян. Поэтому многие жители столицы интересуются, какая будет погода в марте в Киеве и следует ли ожидать холодов.

Какая будет погода в Киеве в марте

На данный момент подробного прогноза погоды в Киеве на март нет. Укргидрометцентр предоставляет точные прогнозы на 3-7 дней.

Однако оценить возможные погодные тенденции все же можно, опираясь на сезонные расчеты, которые публикуют Европейский центр среднесрочных прогнозов (ECMWF) и американский центр климатических прогнозов NOAA/CPC.

Принцип работы сезонных моделей

Системы долгосрочного прогнозирования, в частности ECMWF SEAS5, не создают ежедневный календарь погоды в Киеве на март. Они анализируют большие массивы данных о состоянии атмосферы и океана и моделируют, как эти процессы могут повлиять на климат в пределах месяца или сезона.

В результате формируются карты отклонений от нормы, то есть показывается, где температура или количество осадков, вероятнее всего, будет выше или ниже обычных значений.

Европейские графические модели ECMWF позволяют просматривать такие аномалии для разных периодов, включая весну. Они не указывают, какой будет погода в конкретный день, но помогают понять общий фон сезона. Аналогичный подход применяет и NOAA CPC, который публикует 90-дневные климатические обзоры с оценкой вероятных температур и осадков в разных регионах мира.

Учитывая климатическую норму, март в Украине — это переходный период между зимой и весной. Средние температуры обычно колеблются примерно в пределах от 0°C до +8°C, с холодными ночами и постепенным потеплением днем. Южные области традиционно прогреваются быстрее, тогда как на Севере и в Центре прохлада держится дольше.

Чего ожидать киевлянам в марте:

Сезонные оценки допускают, что погода в Киеве в марте будет теплее среднемесячных значений.

При этом температурный фон может быть немного выше многолетней нормы. В то же время это не исключает коротких волн похолодания, особенно в начале месяца, когда еще возможны заморозки.

При этом температурный фон может быть немного выше многолетней нормы. В то же время это не исключает коротких волн похолодания, особенно в начале месяца, когда еще возможны заморозки. Осадки останутся типичными для ранней весны, а снег вероятен прежде всего в северных регионах и горных районах, хотя его будет меньше, чем в разгар зимы.

NOAA CPC обращает внимание на влияние явления Ла-Нинья. В частности, ожидается, что Ла-Нинья будет постепенно ослабевать и переходить в нейтральное состояние в течение января-марта 2026 года. Такой сценарий обычно уменьшает "зимнее давление" на погоду в Европе и, соответственно, в Украине.

). В частности, ожидается, что Ла-Нинья будет постепенно ослабевать и переходить в нейтральное состояние в течение января-марта 2026 года. Такой сценарий обычно уменьшает “зимнее давление” на погоду в Европе и, соответственно, в Украине. В результате это может способствовать более мягкому температурному фону с показателями несколько выше нормы и без резких перекосов в осадках, но реальная погода в Киеве на март 2026 года все равно будет зависеть от движения циклонов и вторжений отдельных воздушных масс.

Такие прогнозы не стоит воспринимать как точный график погоды. Они описывают только общее направление изменений. В частности, будет ли период теплее, холоднее, суше или влажнее нормы. Для конкретных дневных прогнозов придется дождаться приближения весны и ориентироваться уже на краткосрочные обновления синоптических моделей.

