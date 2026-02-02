Зима цьогоріч видалася холодною, а арктичні вторгнення та різкі зниження температури до -20°C неабияк випробували киян. Тож багато жителів столиці цікавляться, якою буде погода у березні в Києві і чи слід очікувати холодів.

Яка буде погода в Києві у березні

Наразі детального прогнозу погоди в Києві на березень немає. Укргідрометцентр надає точні прогнози на 3-7 днів.

Проте оцінити можливі погодні тенденції все ж можна, спираючись на сезонні розрахунки, які публікують Європейський центр середньострокових прогнозів (ECMWF) та американський центр кліматичних прогнозів NOAA/CPC.

Принцип роботи сезонних моделей

Системи довгострокового прогнозування, зокрема ECMWF SEAS5, не створюють щоденний календар погоди в Києві на березень. Вони аналізують великі масиви даних про стан атмосфери й океану та моделюють, як ці процеси можуть вплинути на клімат у межах місяця або сезону.

У результаті формуються карти відхилень від норми, тобто показується, де температура чи кількість опадів імовірніше буде вищою або нижчою за звичні значення.

Європейські графічні моделі ECMWF дозволяють переглядати такі аномалії для різних періодів, включно з весною. Вони не вказують, якою буде погода у конкретний день, але допомагають зрозуміти загальний фон сезону. Аналогічний підхід застосовує й NOAA CPC, який публікує 90-денні кліматичні огляди з оцінкою імовірних температур і опадів у різних регіонах світу.

Якою буде погода в Києві у березні

З огляду на кліматичну норму, березень в Україні – це перехідний період між зимою та весною. Середні температури зазвичай коливаються приблизно в межах від 0°C до +8°C, із холодними ночами та поступовим потеплінням удень. Південні області традиційно прогріваються швидше, тоді як на Півночі й у Центрі прохолода тримається довше.

Чого очікувати киянам у березні:

Сезонні оцінки допускають, що погода в Києві у березні буде теплішою за середньомісячні значення.

При цьому температурний фон може бути трохи вищим за багаторічну норму. Водночас це не виключає коротких хвиль похолодання, особливо на початку місяця, коли ще можливі заморозки.

Опади залишатимуться типовими для ранньої весни, а сніг імовірний передусім у північних регіонах та гірських районах, хоча його буде менше, ніж у розпал зими.

звертає увагу Ред. ) NOAA CPCна зміну фази ENSO (масштабне природне кліматичне явище в тропічній частині Тихого океану, що характеризується періодичними коливаннями температури поверхні води (Ель-Ніньйо (фаза потепління) та Ла-Нінья (фаза охолодження) та атмосферного тиску, — . Зокрема, очікується, що Ла-Нінья поступово слабшатиме й переходити до нейтрального стану впродовж січня-березня 2026 року. Такий сценарій зазвичай зменшує “зимовий тиск” на погоду в Європі та, відповідно, в Україні.

У результаті це може сприяти м’якшому температурному фону з показниками дещо вище норми та без різких перекосів в опадах, але реальна погода в Києві на березень 2026 року все одно залежатиме від руху циклонів і вторгнень окремих повітряних мас.

Такі прогнози не варто сприймати як точний розклад погоди. Вони описують лише загальний напрям змін. Зокрема, чи буде період теплішим, холоднішим, сухішим або вологішим за норму. Для конкретних денних прогнозів доведеться чекати наближення весни й орієнтуватися вже на короткострокові оновлення синоптичних моделей.

