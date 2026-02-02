Арктические воздушные массы пришли в Одесскую область еще 30 января, поэтому сейчас наблюдается пик похолодания, что привело к резкому снижению температуры, отмечают в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей.

2 февраля минимальная температура опустилась до -18°C, дневная — около -9°C.

Но с 3 февраля морозы начнут ослабевать. В частности, ночью будет -15°C, днем — -6°C, с прояснениями на небе.

4 февраля ночная температура — -9°C, дневная — -1°C, облачно с периодическими прояснениями.

Какая будет погода в Одессе в марте и стоит ли ожидать ранней весны, читайте в нашем материале.

Погода в Одессе на март

Март в южной части Украины традиционно мягче, чем в центральных или северных регионах.

Благодаря Черному морю:

температура воздуха прогревается быстрее, особенно днем;

ночные заморозки возможны, но реже, чем в центральных областях;

море смягчает резкие колебания температуры;

осадки обычно в виде дождя, снег в городе маловероятен, хотя возможны короткие снежные “всплески” в начале месяца.

В целом средние температуры в Одессе в марте колеблются около +2°C…+10°C.

Из-за того, что в теплые дни из моря испаряется вода, может образовываться значительно больше облаков, поэтому весной, в условиях теплой погоды, нередко наблюдаются туманы и весенние росы. В то же время море долго сохраняет холод зимой, поэтому это может немного задерживать потепление на побережье, а чем дальше от него, тем теплее будет температура.

В Черном море весной могут формироваться небольшие циклоны и локальные штормы. Конечно, это не такие масштабные системы, как в Атлантике, однако они способны усиливать ветер, вызывать дождь и штормовые волны. Такие явления возникают из-за контраста температур воды и воздуха и столкновения холодных и теплых фронтов.

Какая будет погода в Одессе в марте:

Сезонные прогностические модели показывают

значительные волны похолодания маловероятны, но короткие арктические вторжения еще возможны в начале месяца;

осадки останутся типичными для ранней весны — преимущественно дожди с мокрым снегом;

Ла-Нинья (климатический феномен, характеризующийся аномальным понижением температуры поверхностных вод в восточной и центральной частях Тихого океана, — Ред.) постепенно ослабевает и переходит в нейтральное состояние, что может способствовать более мягкому температурному фону и относительно стабильной погоде.

Таким образом, вероятно, что погода в Одессе в марте 2026 года будет более мягкой, чем в центральных регионах Украины, с постепенным потеплением и преимущественно дождливой погодой. Реальные прогнозы будут зависеть от движения циклонов и вторжений отдельных воздушных масс.

Для конкретных дневных прогнозов стоит ориентироваться на краткосрочные обновления синоптических моделей ближе к дате и прогнозы Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей.

