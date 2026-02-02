Арктичні повітряні маси надійшли на Одещину ще 30 січня, тож наразі спостерігається пік похолодання, що спричинило різке зниження температури, зауважують у Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів.

2 лютого мінімальна температура опустилася до -18°C, денна — близько -9°C.

Але з 3 лютого морози почнуть слабшати. Зокрема, уночі буде -15°C, удень -6°C, з проясненнями на небі.

4 лютого нічна температура — -9°C, денна — -1°C, хмарно з періодичними проясненнями.

Березень у південній частині України традиційно м’якший, ніж у центральних чи північних регіонах.

Завдяки Чорному морю:

температура повітря прогрівається швидше, особливо вдень;

нічні заморозки можливі, але рідше, ніж у центральних областях;

море пом’якшує різкі коливання температури;

опади зазвичай у вигляді дощу, сніг у місті малоймовірний, хоча можливі короткі снігові “сплески” на початку місяця.



Загалом середні температури в Одесі у березні коливаються близько +2°C…+10°C.

Через те, що в теплі дні з моря випаровується вода, може утворюватися значно більше хмар, тому навесні, за умов теплої погоди, нерідко спостерігаються тумани та весняні роси. Водночас море довго зберігає холод узимку, тож це може трохи затримувати потепління на узбережжі, а чим далі від нього, тим теплішою буде температура.

У Чорному морі навесні можуть формуватися невеликі циклони та локальні шторми. Звичайно, це не такі масштабні системи, як в Атлантиці, проте вони здатні посилювати вітер, викликати дощ і штормові хвилі. Такі явища виникають через контраст температур води і повітря та зіткнення холодних і теплих фронтів.

Якою буде погода в Одесі у березні:

свідчать Сезонні прогностичні моделі, що погода в Одесі у березні буде трохи теплішою за багаторічну норму;

значні хвилі похолодання малоймовірні, але короткі арктичні вторгнення ще можливі на початку місяця;

опади залишатимуться типовими для ранньої весни – переважно дощі з мокрим снігом;

Ла-Нінья (кліматичний феномен, що характеризується аномальним зниженням температури поверхневих вод у східній та центральній частинах Тихого океану, — Ред.) поступово слабшає та переходить до нейтрального стану, що може сприяти м’якшому температурному фону та відносно стабільній погоді.



Отже, імовірно, що погода в Одесі на березень 2026 буде м’якшою, ніж у центральних регіонах України, з поступовим потеплінням і переважно дощовою погодою. Реальні денні прогнози будуть залежати від руху циклонів та вторгнень окремих повітряних мас.

Для конкретних денних прогнозів варто орієнтуватися на короткострокові оновлення синоптичних моделей ближче до дати та прогнози Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів.

