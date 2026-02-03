Куда звонить, если нет света в Харькове: важные контакты и службы
- Если света нет только в вашей квартире или доме, то обращайтесь к частному электрику или управляющей компании.
- Когда обесточен подъезд или весь дом, то нужно связываться с ОСМД или местными коммунальными службами.
- Если без электричества несколько домов или район, сообщайте об этом непосредственно в облэнерго.
Энергетическое перемирие длилось недолго. Россия снова нанесла очередной удар по украинским городам, нацелившись на энергетическую инфраструктуру. Среди пострадавших и Харьковская область, где в результате атаки повреждена ТЭЦ-5, оставив тысячи людей без электричества и тепла.
Куда звонить, если нет света в Харькове, читайте в нашем материале.
Нет света в Харькове: куда звонить
АО Харьковоблэнерго предоставило подробные рекомендации для жителей Харькова и области о том, что делать в случае отсутствия электроэнергии. Компания отвечает только за кабельные и воздушные сети, которые подходят к вводному щитку вашего дома.
Внутренние электросети, такие как проводка в квартирах или частных домах, обслуживаются владельцем жилья или управляющим дома — это может быть коммунальное предприятие или ОСМД. Уличное освещение, в свою очередь, относится к компетенции местных коммунальных служб.
Если свет отсутствует только в вашей квартире или доме, а автоматы и предохранители исправны, решить проблему можно с помощью частного электрика или специализированной организации, которые найдут причину обесточивания и устранят ее.
Если же отключение коснулось лестничной клетки или всего многоквартирного дома, следует обращаться в коммунальные службы или к председателю ОСМД. Когда электроэнергия отсутствует сразу в нескольких домах, сообщить об этом и узнать причину отключения можно непосредственно в АО Харьковоблэнерго.
Если нет света в Харькове — куда звонить
Компания предлагает несколько способов проверки наличия плановых или аварийных отключений. На сайте Харьковоблэнерго в разделе Отключения по адресу необходимо выбрать населенный пункт, улицу и номер дома, после чего система покажет актуальную информацию.
Также узнать об отключении можно через мобильное приложение Харэнерго в соответствующем разделе, или через чат-боты облэнерго в Viber и Telegram.
Если электронные сервисы недоступны, сообщить о проблеме можно по телефону, обратившись в колл-центр Харьковоблэнерго.
Пропал свет в Харькове, куда звонить:
- (057) 34-24-413,
- (067) 23-40-413,
- (063) 05-40-413,
- (050) 05-40-413.
Соблюдение этих рекомендаций позволяет оперативно реагировать на отключения электроэнергии и правильно определять, кто отвечает за их устранение.