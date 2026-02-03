В Харькове после массированных российских атак прекращено теплоснабжение 929 объектов. Без отопления остались почти 105 тыс. абонентов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Какая ситуация с отоплением в Харькове

По словам Терехова, в результате ночных массированных обстрелов повреждены критически важные объекты харьковской ТЭЦ-5 и две электроподстанции, в частности, Харьковская и Залютино.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что часть оборудования на этих объектах подверглась серьезным разрушениям. В результате прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 – это жилые дома. Без тепла остались почти 105 тыс. абонентов в Харькове.

– Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан, – отметил мэр.

Эту аварию классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

Ситуация с отключениями света в Харькове

В районах города Харькова, которые остались без отопления, обеспечат стабильное электроснабжение, сообщил Терехов в эфире национального телемарафона. По его словам, городские власти договорились об этом с правительством, учитывая значительные разрушения критической инфраструктуры в результате ночной атаки.

Мэр отметил, что это позволит жителям Харькова пользоваться отопительными устройствами.

По его словам, компания Укрзализныця планирует обустроить пункт несокрушимости на базе поезда, чтобы люди могли находиться в тепле.

Он напомнил, что на территории Харькова функционирует 101 пункт несокрушимости. В городе разворачивают палатки, где люди могут выпить горячие напитки, получить еду и зарядить гаджеты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.