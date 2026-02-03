Украинская сторона ожидает реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно США, чтобы на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 3 февраля.

Зеленский об игнорировании РФ энергетического перемирия

Как отметил глава государства, была просьба лично от президента США Дональда Трампа.

– Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики – неполных четыре дня прошло с недели, о которой просили Россию. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше, – сказал Зеленский.

По его словам, россияне лгали и перед этой войной. В то же время полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине. И сейчас, даже в таких деталях и договоренностях с США, снова наблюдается российский обман.

– Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить Украину своими штурмами, – считает президент.

Зеленский об ответственности РФ за войну

Ставка России на войну должна получить ответ мира. Конгресс США давно работает над новым санкционным законопроектом. Важно, чтобы по нему было движение, утверждает Зеленский.

– Европейские партнеры (мы говорили об этом и с президентом Макроном, и с Урсулой фон дер Ляйен) могут сделать решительные шаги в отношении российских нефтяных танкеров, которые зарабатывают деньги на войну, – обратил внимание он.

В Европе нужны такие же сильные возможности, какие сейчас есть у США, чтобы не просто останавливать танкеры, которые возят нефть для России, но и конфисковывать как танкеры, так и нефть.

— Очень просим. Россия должна почувствовать давление, чтобы они выполняли просьбы партнеров и реально двигались в переговорах к миру. Пока только от Украины ожидают уступок, – сказал Зеленский.

По его мнению, именно Россия должна пойти на уступки. Самая главная из них – остановить агрессию. Тот, кто начал войну, должен сделать шаги по деэскалации и остановке войны, считает президент.

Если этого нет, то каждый удар бьет и по тем лидерам, которые говорят с Россией и получают от нее в ответ дальнейшую войну, убежден Владимир Зеленский.

Зеленский о ракетах ПВО для Украины

Сегодня в Украине с официальным визитом находился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Среди прочего, он посетил разбитую ракетами ТЭЦ.

– Мы договорились, что Марк будет нам помогать, чтобы лидеры знали, что происходит и что Украину нужно поддержать именно сейчас. Это касается, в частности, ракет для ПВО Patriot. Мы видим, какую тактику выбрали россияне. Они не экономят средства поражения, – сказал Зеленский.

По его мнению, нужны новые взносы партнеров в программу PURL, которая позволяет Украине покупать оружие в США. Они договорились с генеральным секретарем НАТО, какие страны должны отреагировать и могут помочь быстрее всего.

– Войну нужно останавливать. Но если у мира – у Америки, у Европы – нет силы остановить российские удары, то кто поверит, что есть сила гарантировать реальное неразжигание войны снова? Нужны шаги, которые обеспечат доверие ко всему, что происходит между разными сторонами сейчас. И нужно давление, чтобы у России был мотив вкладываться в дипломатию, а не в войну на уничтожение, – считает президент.

Владимир Зеленский поблагодарил всех в Украине, кто работает и старается, чтобы можно было облегчить условия для людей.

Президент поблагодарил каждую ремонтную бригаду, все энергетические компании и государственные компании, которые присоединились. Он подчеркнул, что Укрзализныця также помогает, а Нафтогаз формирует дополнительные бригады.

