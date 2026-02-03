Українська сторона очікує на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари. Це була пропозиція саме США, щоб на час дипломатії та такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 3 лютого.

Зеленський про ігнорування РФ енергетичного перемир’я

Як зазначив глава держави, було прохання особисто від президента США Дональда Трампа.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики – неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі, – сказав Зеленський.

За його словами, росіяни брехали й перед цією війною. Водночас повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх навколо про свої наміри та про Україну. І зараз, навіть у таких деталях і домовленостях зі США, знову спостерігається російський обман.

– Вони невиправні в Москві. І хочуть скористатися саме холодом, бо не можуть підкорити Україну своїми штурмами, – вважає президент.

Зеленський про відповідальність РФ за війну

Ставка Росії на війну повинна отримати відповідь світу. Конгрес США давно працює над новим санкційним законопроєктом.Важливо, щоб по ньому був рух, стверджує Зеленський.

– Європейські партнери (ми говорили про це і з президентом Макроном, і з Урсулою фон дер Ляєн) можуть зробити рішучі кроки щодо російських нафтових танкерів, які заробляють гроші на війну, – звернув увагу він.

В Європі потрібні такі ж сильні можливості, які зараз є у США, щоб не просто зупиняти танкери, які возять нафту для Росії, але і конфісковувати як танкери, так і нафту.

– Дуже просимо. Росія повинна відчути тиск, щоб вони виконували прохання партнерів і реально рухались у перемовинах до миру. Поки що тільки від України очікують поступок, – сказав Зеленський.

На його думку, саме Росія повинна піти на поступки. Найголовніша з них – зупинити агресію. Той, хто війну почав, повинен зробити кроки на деескалацію і зупинення війни, вважає президент.

Якщо цього немає, то кожен удар б’є і по тих лідерах, які говорять із Росією та отримують від неї у відповідь подальшу війну, переконаний Володимир Зеленський.

Зеленський про ракети ППО для України

Сьогодні в Україні з офіційним візитом перебував генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Серед іншого, він відвідав розбиту ракетами ТЕЦ.

– Ми домовилися, що Марк нам допомагатиме, щоб лідери знали, що відбувається і що Україну треба підтримати саме зараз. Це стосується, зокрема, ракет для ППО Patriot. Ми бачимо, яку тактику обрали росіяни. Вони не економлять засоби ураження, – сказав Зеленський.

На його думку, потрібні нові внески партнерів у програму PURL, яка дозволяє Україні купувати зброю в США. Вони домовилися з генеральним секретарем НАТО, які країни мають відреагувати та можуть допомогти найшвидше.

– Війну треба зупиняти. Але якщо у світу – в Америки, у Європи – немає сили зупинити російські удари, то хто повірить, що є сила гарантувати реальне нерозпалення війни знову? Потрібні кроки, які забезпечать довіру до всього, що відбувається між різними сторонами зараз. І потрібен тиск, щоб у Росії був мотив вкладатись у дипломатію, а не у війну на знищення, – вважає президент.

Володимир Зеленський подякував усім в Україні, хто працює та старається, щоб можна було полегшити умови для людей.

Президент подякував кожній ремонтній бригаді, усім енергетичним компаніям та державним компаніям, які долучилися. Він наголосив, що Укрзалізниця також допомагає, а Нафтогаз формує додаткові бригади.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.