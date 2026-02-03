Україні потрібно надати ракети Tomahawk, щоб досягти перелому під час війни з Росією.

Про це американський сенатор Ліндсі Грем заявив у соціальній мережі Х.

Грем пояснив, чому Трамп має надати Україні Tomahawk

Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа почати процес передавання ракет Tomahawk для України.

Сенатор-республіканець назвав очевидним те, що вже не працює тиск, який здійснюють проти російського диктатора Володимира Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів і припинити масовані атаки проти України.

– Ідею президента США Дональда Трампа діяти проти покупців російської нафти, які підживлюють воєнну машину Путіна, США та Європа мають реалізовувати з усією рішучістю, – заявив Грем.

За його словами, президент США Дональд Трамп завдав серйозного удару по економіці Росії, взявшись за нафтові компанії та нафтопереробні заводи. На його думку, тарифи проти Індії – це гарний приклад того, як ситуація може змінюватися.

Водночас він звернув увагу на те, що масовані обстріли Росією України не припиняються, тому закликав очільника Білого дому озброїти Україну далекобійними ракетами Tomahawk.

На думку Грема, найближчими днями та тижнями необхідно посилювати тиск на Путіна. За його словами, будь-які переговори, які виглядатимуть як надмірна винагорода за агресію, запустять ланцюг катастроф у всьому світі.

