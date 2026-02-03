У частині Києва через атаку РФ застосовані екстрені відключення — ДТЕК
- У двох районах Києва - Дніпровському та Дарницькому - застосовані екстрені відключення світла.
- Причина - наслідки масованого удару РФ вночі проти 3 лютого.
- Як повідомляє ДТЕК, на правому березі продовжують діяти графіки.
Через масовану атаку РФ у частині лівого берега Києва застосовані екстрені відключення.
Аварійні відключення світла у Києві
Як повідомляє ДТЕК, у частині лівого берега Києва діють екстрені відключення електроенергії. Причина -наслідки масованого обстрілу з боку РФ.
– Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях. На правому березі продовжують діяти графіки. У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі проти 3 лютого Росія обстріляла вісім областей України. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами. Під атакою опинились багатоповерхівки і теплоелектроцентралі, ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.
У Києві зафіксовані руйнування в 5 районах – Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Печерському, Шевченківському. Там сталися пожежі, є троє постраждалих.
Як наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль, цілі, по яким вдарила РФ були не військові, винятково цивільні. За його словами, сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C.