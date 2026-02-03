Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: оборудование существенно пострадало
Российские войска снова нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки существенно повреждено оборудование ТЭС.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Атака на теплоэлектростанции ДТЭК: что известно
Массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК 3 февраля стала уже девятой, начиная с октября 2025 года.
В результате обстрела существенно пострадало оборудование ТЭС.
Как уточнили в компании, в целом с начала полномасштабного вторжения РФ объекты тепловой генерации ДТЭК подвергались ударам более 220 раз.
За это время 59 энергетиков получили ранения, еще четверо погибли.
В частности, в ночь на 3 февраля российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.
По данным городских властей, удары были направлены по энергетической инфраструктуре города.
Из-за повреждения объектов энергетики Харькова вынуждены принимать сложное решение — в частности, слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ, чтобы не допустить замерзания сети во время сильных морозов.