Российские войска снова нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. В результате атаки существенно повреждено оборудование ТЭС.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Атака на теплоэлектростанции ДТЭК: что известно

Массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК 3 февраля стала уже девятой, начиная с октября 2025 года.

В результате обстрела существенно пострадало оборудование ТЭС.

Как уточнили в компании, в целом с начала полномасштабного вторжения РФ объекты тепловой генерации ДТЭК подвергались ударам более 220 раз.

За это время 59 энергетиков получили ранения, еще четверо погибли.

В частности, в ночь на 3 февраля российские войска осуществили массированную атаку на Харьков, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

По данным городских властей, удары были направлены по энергетической инфраструктуре города.

Из-за повреждения объектов энергетики Харькова вынуждены принимать сложное решение — в частности, слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ, чтобы не допустить замерзания сети во время сильных морозов.

