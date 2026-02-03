У Харкові після масованих російських атак припинено теплопостачання 929 об’єктів. Без опалення залишилися майже 105 тис. абонентів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Яка ситуація з опаленням у Харкові

За словами Терехова, внаслідок нічних масованих обстрілів пошкоджені критично важливі об’єкти харківської ТЕЦ-5 та дві електропідстанції, зокрема, Харківська та Залютине.

Він розповів, що частина обладнання на цих об’єктах зазнала серйозних руйнувань. Внаслідок цього припинено теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 – це житлові будинки. Без тепла залишилися майже 105 тис. абонентів у Харкові.

– Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян, – зазначив мер.

Цю аварію класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Ситуація із відключеннями світла у Харкові

У районах міста Харкова, які залишилися без опалення, забезпечать стале електропостачання, повідомив Терехов в ефірі національного телемарафону. За його словами, міська влада домовилася про це з урядом, враховуючи значні руйнування критичної інфраструктури внаслідок нічної атаки.

Мер зазначив, що це дозволить жителів Харкова користуватися опалювальними приладами.

За його словами, компанія Укрзалізниця планує облаштувати пункт незламності на базі потягу, щоб люди могли перебувати у теплі.

Він нагадав, що на території Харкова функціонує 101 пункт незламності. У місті розгортають намети, де люди можуть випити гарячі напої, отримати їжу та зарядити гаджети.

