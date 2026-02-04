В ночь на 4 февраля (с 19:00 3 февраля) российские оккупанты запустили по Украине 105 ударных дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов из направлений Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Донецка и мыса Чауда в Крыму.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину

Около 70 беспилотников, атаковавших Украину ночью, были Шахеды.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 88 вражеских дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.

К сожалению, 17 ударных БПЛА попали в 14 локаций, а в пяти локациях зафиксировано падение обломков сбитых дронов.

Военные предупреждают, что воздушная атака продолжается, в небе фиксируются вражеские БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1442-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.